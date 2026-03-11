Oggi pomeriggio sulla Fondovalle Sangro, all’interno della galleria Cefalone, due auto si sono scontrate frontalmente. L’incidente ha provocato il ferimento di due persone, che sono state assistite sul posto dai soccorritori. Sul luogo sono intervenuti anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire l’accaduto.

Un impatto violento ha scosso la Fondovalle Sangro nel pomeriggio di oggi, 11 marzo 2026, quando due autovetture si sono scontrate frontalmente all’interno della galleria Cefalone. Due conducenti, un cittadino belga residente a Bomba e un abitante di Torino di Sangro, sono stati trasportati in ospedale dopo aver perso l’aderenza sull’asfalto bagnato. Lo scontro è avvenuto prima delle ore 14 al chilometro 48 della Statale 652, proprio dove la strada entra nella struttura di Colledimezzo. La pioggia debole e le condizioni meteorologiche avverse hanno giocato un ruolo cruciale nello sviluppo dell’evento, costringendo i soccorritori a intervenire immediatamente per mettere in sicurezza la zona. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro in galleria: due feriti sulla Fondovalle

