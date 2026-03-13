incidente mortale ad eboli chiusa temporaneamente la statale 18

Nella zona di Eboli, sulla strada statale 18 “Tirrena Inferiore”, si è verificato un incidente mortale che ha portato alla chiusura temporanea della strada. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento e sul posto sono intervenuti i soccorritori. La polizia sta lavorando per ricostruire gli eventi e gestire la situazione.

Un incidente mortale si è verificato lungo la strada statale 18 “Tirrena Inferiore” nel territorio di Eboli. A causa del sinistro la strada è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni in corrispondenza del chilometro 84,050. Secondo una prima ricostruzione, per cause ancora in corso di accertamento, il conducente di un’autovettura ha investito un pedone. L’impatto si è rivelato fatale e la persona investita è deceduta sul colpo. La circolazione è stata deviata sul posto per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso e dei rilievi necessari per chiarire la dinamica dell’incidente. Sul luogo del sinistro sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine. 🔗 Leggi su Zon.it

