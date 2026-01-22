Incidente sull’Autosole furgone si schianta contro camion fermo sulla carreggiata Un ferito grave

Nella mattinata del 22 gennaio 2026, sull’Autostrada del Sole A1, un furgone si è scontrato con un camion fermo sulla carreggiata nord, poco dopo l’area di servizio di Fabro Est. L’incidente ha causato un grave ferito tra i passeggeri del veicolo coinvolto. Le autorità stanno intervenendo per chiarire le cause e garantire la sicurezza sulla tratta interessata.

Terni, 22 gennaio 2026 – Il passeggero di un furgone è rimasto gravemente ferito dopo che il mezzo sul quale viaggiava ha colpito lo spigolo di un camion fermo sulla carreggiata nord dell'Autostrada del Sole A1 subito dopo l'area di servizio di Fabro Est. È stato quindi trasportato all'ospedale di Perugia in codice rosso con l'eliambulanza. E’ successo la scorsa notte, poco dopo la mezzanotte, al chilometro 427. Secondo una ricostruzione fornita dai vigili del fuoco, l'incidente è stato probabilmente causato dalla coda di un sinistro precedente. A bordo del furgone c'erano due persone. Il passeggero è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco mentre l'autista, risultato meno grave è stato medicato sul posto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Incidente tra camion sull'A1: un ferito grave e traffico bloccatoNella notte tra mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio, si è verificato un incidente tra camion sull'autostrada A1, all'altezza dell'area di servizio Fabro Est in direzione Nord.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

