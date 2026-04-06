Incendio in edificio diroccato trovato un cadavere

Questa mattina, intorno alle 5:50, i vigili del fuoco di Firenze e del distaccamento di Empoli sono intervenuti a Fucecchio, in via della Palagina, per un incendio che si è sviluppato in un edificio in stato di abbandono. Durante le operazioni di spegnimento, è stato rinvenuto un cadavere all’interno della struttura. Le forze dell’ordine stanno conducendo accertamenti sulla dinamica dell’incendio e sull’identità della persona deceduta.

Durante le operazioni di spegnimento, i vigili del fuoco hanno scoperto il corpo senza vita di una persona. Sul luogo dell'incidente è stato quindi richiesto l'intervento delle forze dell'ordine per le indagini di competenza, finalizzate a chiarire sia le cause dell'incendio che l'identità della vittima. Sono stati già avviati accertamenti da parte delle autorità locali per stabilire se si tratti di un incidente o di altro tipo di evento. Solo pochi giorni fa un altro caso, con il ritrovamento casuale di un cadavere nell'ex Sanatorio Luzzi, nei pressi di Monte Morello. Lo stabile è situato nella zona della frazione di Ponte a Cappiano. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Monza, trovato il cadavere di una donna in un edificio abbandonatoAd avvertire la Polizia è stato un passante che, dopo aver notato il corpo senza vita, ha fatto scattare l'allarme facendo arrivare sul posto il... Trovato un cadavere in un edificio abbandonato a Latina: è un uomo morto da almeno un meseIl corpo dell'uomo, in avanzato stato di decomposizione, è stato trovato all'interno di un edificio abbandonato: disposta l'autopsia per accertare le... Fucecchio, incendio in un edificio diroccato: trovato un corpo senza vitaIncendio e corpo senza vita a Fucecchio. Alle 5:50 di questa mattina, nel comune di Fucecchio (Firenze), in Via della Palagina, sono intervenuti i vigili del fuoco per un incendio all’interno di una ... 055firenze.it Incendio in edificio diroccato a Fucecchio, trovato un corpo senza vitaIntervento dei Vigili del fuoco all’alba in via della Palagina. Indagini in corso per chiarire le cause e l’identità della vittima ... gonews.it