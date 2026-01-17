Monza trovato il cadavere di una donna in un edificio abbandonato

A Monza è stato rinvenuto il corpo di una donna in un edificio abbandonato. La vittima, una cittadina ucraina di 31 anni senza fissa dimora, è stata scoperta da un passante. Le autorità stanno indagando sulle cause del decesso e sulle circostanze del ritrovamento. La notizia ha suscitato attenzione nella comunità locale, mentre si attendono aggiornamenti sulle indagini in corso.

Ad avvertire la Polizia è stato un passante che, dopo aver notato il corpo senza vita, ha fatto scattare l'allarme facendo arrivare sul posto il personale della Squadra Mobile e della Polizia Scientifica. Le forze dell'ordine hanno subito dato il via alle indagini riuscendo in breve tempo a identificare la vittima: si tratta di una cittadina di nazionalità ucraina senza fissa dimora e con diversi precedenti. Sul luogo del ritrovamento anche il medico legale che, a seguito dell’esame ispettivo esterno, ha rilevato la presenza di alcune ferite che hanno reso necessari ulteriori approfondimenti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Monza, trovato il cadavere di una donna in un edificio abbandonato Leggi anche: Trovato il cadavere di una donna in un edificio abbandonato a Monza: indagini in corso Leggi anche: Rodano, il cadavere di una donna trovato in una roggia: indagini in corso Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Sporco di sangue si presenta dai carabinieri: Ho accoltellato mia moglie. Lei trovata in casa col figlio di un anno; Donna trovata morta in una roulotte, le indagini proseguono; Trovato un cadavere con una ferita in testa vicino ad un ponte: indagini in corso; Cadavere di una donna trovato in un pozzo. Giallo in provincia. Trovato il cadavere di una donna in un edificio abbandonato a Monza: indagini in corso - Il cadavere di una donna è stato trovato l'8 gennaio scorso in un edificio abbandonato a Monza: la polizia sta indagando, coordinata dalla Procura, per ... fanpage.it

Donna trovata morta in un edificio abbandonato a Monza: mistero sulle cause del decesso - L’autopsia, eseguita nella mattinata del 10 gennaio, ha fornito un primo, parziale elemento di valutazione ... mbnews.it

Donna 31enne trovata morta a Monza in uno stabile abbandonato, ferite compatibili con morsi di animali - Donna di 31 anni trovata morta in uno stabile abbandonato a Monza. virgilio.it

