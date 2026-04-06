Incendio doloso brucia appartamento a Laurino oggi | si salva famiglia con tre bambini

Un incendio di origine dolosa ha interessato un appartamento nel Salernitano. I vigili del fuoco sono intervenuti e hanno messo in salvo una famiglia composta da cinque persone, tra cui tre bambini. L’incendio ha causato danni all’alloggio, ma non ci sono state conseguenze gravi per i residenti. Le indagini per chiarire le responsabilità sono in corso.

Un incendio di origine dolosa ha colpito un appartamento nel Salernitano. I pompieri hanno salvato una famiglia di cinque persone dalle fiamme. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Incendio doloso a Laurino, in fiamme un'abitazione: salva una famiglia di cinque persone Scoppia un incendio in un appartamento a Calolziocorte: famiglia intossicata, anche tre bambiniCinque persone, tra cui tre bambini, sono rimaste intossicate in un incendio esploso la mattina del 9 marzo a Calolziocorte (Lecco). Argomenti più discussi: Fiamme nella notte, brucia il tetto di una casa: famiglia in fuga mentre il vento alimenta il rogo; Cacciato di casa, si vendica dando fuoco alla porta dell'appartamento - BresciaToday; Viveva letteralmente sepolta tra cumuli di vestiti, scatole, sacchetti e cibo scaduto. Un’abitazione trasformata in un labirinto di oggetti accumulati nel corso degli anni, al punto che muoversi all’interno era diventato quasi impossibile. Nessuno, però, si era mai a. Incendio al Convitto di Fermo, scatta lo stop alle attività: rogo doloso, è caccia al piromane facebook Un incendio doloso sta bruciando la Riserva Naturale delle Baragge x.com