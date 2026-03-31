Tre persone arrestate per l' incendio doloso al calzaturificio | per gli investigatori fu una vendetta

Questa mattina, i Carabinieri hanno arrestato tre persone in relazione all'incendio doloso di un calzaturificio. Le autorità hanno eseguito tre ordini di custodia cautelare emessi dal giudice per le indagini preliminari. Le operazioni sono state condotte con il supporto dei militari della stazione di Vibonati, in provincia di Salerno, e si sono concluse con l'arresto dei sospettati.

Secondo i Carabinieri, la donna e i due uomini dietro l'atto doloso avrebbero progettato atti intimidatori e violenti contro la titolare dell'azienda tra cui potenziali rapine e sequestri di persona L'evento delittuoso si sarebbe consumato nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 2025 nel comune di Bagnacavallo, ai danni del calzaturificio Emanuela. Un incendio di vaste proporzioni che ha interessato un capannone aziendale adibito allo stoccaggio di materie prime e che avrebbe causato la distruzione totale dei materiali e ingenti danni strutturali all'edificio. Il danno patrimoniale complessivo è stato stimato in circa 500 mila euro, comportando anche l'interruzione dell'attività produttiva dell'azienda. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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