Incendio notturno | gattino muore tra le fiamme famiglia si salva

Da ameve.eu 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio notturno a San Giorgio di Nogaro ha causato la morte di un gattino intrappolato tra le fiamme. La famiglia che abitava nell’edificio di due piani è riuscita a mettersi in salvo grazie all’intervento dei vigili del fuoco. Le fiamme hanno danneggiato gravemente la casa, che ora è inagibile. Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire, ma si indaga sulla possibile origine accidentale.

Un incendio notturno a San Giorgio di Nogaro: la tragedia del gattino tra le fiamme. Nella notte tra domenica e lunedì, un incendio ha devastato un’abitazione a due piani a San Giorgio di Nogaro, in provincia di Udine. L’allarme è scattato alle 1:30, costringendo una famiglia a fuggire precipitosamente. Nonostante i soccorsi, il loro gattino è rimasto intrappolato e ha perso la vita. Le cause dell’incendio sono ancora sotto indagine. La fuga notturna e l’intervento dei vigili del fuoco. La notte tra domenica e lunedì ha una famiglia di San Giorgio di Nogaro vivere momenti di terrore. Un incendio improvviso ha avvolto il primo piano della loro abitazione in via Libertà, costringendoli a una fuga disperata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Italia, terribile incendio: Marina muore tra le fiamme. TragediaUn incendio devastante questa mattina a Piacenza si è trasformato in una tragedia.

Incendio in casa il giorno di Santo Stefano: mamma muore tra le fiamme coi due figli di 4 e 7 anniUn incendio domestico a Brimscombe, nel Regno Unito, ha causato la tragica morte di Fionnghuala Shearman, 38 anni, e dei suoi due figli di 4 e 7 anni, nel giorno di Santo Stefano.

Forced by CEO’s grandpa to leave,broke his heart.He hated her—until truth out,chase her like crazy!

Video Forced by CEO’s grandpa to leave,broke his heart.He hated her—until truth out,chase her like crazy!

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Incendio nell'appartamento nella notte: la famiglia si salva appena in tempo, ma il loro gattino rimane intrappolato e muoreSAN GIORGIO DI NOGARO (UDINE) - Attimi di paura nella notte tra domenica e lunedì a San Giorgio di Nogaro, dove un incendio ha devastato ... msn.com