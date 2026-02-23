Incendio notturno | gattino muore tra le fiamme famiglia si salva

Un incendio notturno a San Giorgio di Nogaro ha causato la morte di un gattino intrappolato tra le fiamme. La famiglia che abitava nell’edificio di due piani è riuscita a mettersi in salvo grazie all’intervento dei vigili del fuoco. Le fiamme hanno danneggiato gravemente la casa, che ora è inagibile. Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire, ma si indaga sulla possibile origine accidentale.

Un incendio notturno a San Giorgio di Nogaro: la tragedia del gattino tra le fiamme. Nella notte tra domenica e lunedì, un incendio ha devastato un’abitazione a due piani a San Giorgio di Nogaro, in provincia di Udine. L’allarme è scattato alle 1:30, costringendo una famiglia a fuggire precipitosamente. Nonostante i soccorsi, il loro gattino è rimasto intrappolato e ha perso la vita. Le cause dell’incendio sono ancora sotto indagine. La fuga notturna e l’intervento dei vigili del fuoco. La notte tra domenica e lunedì ha una famiglia di San Giorgio di Nogaro vivere momenti di terrore. Un incendio improvviso ha avvolto il primo piano della loro abitazione in via Libertà, costringendoli a una fuga disperata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Italia, terribile incendio: Marina muore tra le fiamme. TragediaUn incendio devastante questa mattina a Piacenza si è trasformato in una tragedia.

Incendio in casa il giorno di Santo Stefano: mamma muore tra le fiamme coi due figli di 4 e 7 anniUn incendio domestico a Brimscombe, nel Regno Unito, ha causato la tragica morte di Fionnghuala Shearman, 38 anni, e dei suoi due figli di 4 e 7 anni, nel giorno di Santo Stefano.

