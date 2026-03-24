Nelle prime ore del pomeriggio di oggi, un incendio si è sviluppato sul Monte Moneta, a Camaiore. Le fiamme si sono propagate lungo il crinale, coinvolgendo una vasta area del versante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare il rogo e mettere in sicurezza la zona. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

CAMAIORE – Un vasto incendio sul Monte Moneta a Camaiore è divampato nelle prime ore del pomeriggio di oggi (24 marzo). Il rogo ha interessato il crinale in un’area considerata tra le più sensibili del territorio comunale. Le fiamme, alimentate dal vento e dalla vegetazione secca, si sono propagate con rapidità fin dai primi minuti, rendendo complesse le operazioni di contenimento. Il fronte del fuoco si è sviluppato nei pressi di Villa Cavallini, struttura storica oggi attiva come azienda agricola e bed & breakfast, ben conosciuta nella zona. La collina che circonda la villa è caratterizzata da macchia mediterranea e bosco fitto: un tipo di vegetazione che può favorire un’espansione rapida delle fiamme, difficile da arginare. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Camaiore, incendio sul Monte Moneta: fiamme sul crinale

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