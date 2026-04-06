Un incendio si è sviluppato nel ristorante Nordest, situato lungo viale Manzoni a Codogno, causando danni alla struttura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non sono state segnalate persone coinvolte o ferite. Le forze dell’ordine stanno conducendo i rilievi per determinare le cause dell’incendio.

Codogno (Lodi) – Un furioso incendio ha interessato il ristorante Nordest che si affaccia lungo viale Manzoni a Codogno. Attorno alle 16 il rogo si è sprigionato all'interno del locale e un denso fumo è uscito dalla zona della cucina e da tutto il ristorante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Casalpusterlengo seguiti da altri mezzi del comando di Lodi. I pompieri hanno immediatamente aggredito il fronte del fuoco cercando di arginare le fiamme e limitare i danni. Il tratto di circonvallazione è stato chiuso completamente al traffico per agevolare le operazioni di spegnimento del fuoco. Al momento sono ancora da definire le cause dell'incendio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incendio a Codogno: in fiamme il ristorante Nordest

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Sono attivi anche due Canadair per l’incendio scoppiato ieri sera al confine tra Toscana ed Emilia Romagna, tra Pracchia e Biagioni. I mezzi fanno rifornimento all’invaso regionale del Bilancino. Sul posto decine di squadre di volontari, operatori e Vigili de facebook