In migliaia a Cattolica per la Riviera Easter Cup | La città è un punto di riferimento per calcio e sport

A Cattolica si sta svolgendo la Riviera Easter Cup, una manifestazione sportiva che ha richiamato quasi 4.000 persone. Oltre 1.800 atleti, suddivisi tra 125 squadre, provengono da diverse parti d’Italia e anche da altri paesi come Svizzera, Ungheria e, per la prima volta, dalla Nigeria. La città si conferma come punto di riferimento per il calcio e lo sport in generale.

Quasi 4mila persone, di cui oltre 1800 atleti divisi per 125 squadre, provenienti da tutta Italia e da altri paesi del mondo: Svizzera, Ungheria e per la prima volta dalla Nigeria. Numeri da record per la 10 edizione della Riviera Easter Cup, torneo internazionale di calcio giovanile, organizzato da Ife Sportland (presenti Andrea Badini e Gabriele Donghi) in sinergia con l’Amministrazione comunale, che anche quest’anno ha portato a Cattolica migliaia di persone riunite in un festoso clima di sport e amicizia allo stadio Calbi, teatro principale della manifestazione. Venerdì pomeriggio, il fischio d’inizio del torneo con la cerimonia di inaugurazione, la sfilata delle squadre e il “Giuramento dell’Atleta”. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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