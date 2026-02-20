È morta Renata Ferroni storico punto di riferimento per migliaia di Leboline

Renata Ferroni, figura chiave per la comunità di Sinalunga, è morta all’età di ottant’anni. La causa della sua scomparsa è stata legata a complicazioni di salute legate all’età. Ferroni ha trascorso tutta la vita lavorando presso la fabbrica Lebole, dove ha ricoperto ruoli di responsabilità come dirigente del Consiglio di fabbrica e della Filtea Cgil. La sua presenza ha segnato intere generazioni di operai e operai. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo del lavoro locale.

In via Ferraris aveva raccolto l’eredità di Adriana Sensi ed era stata Segretaria del Consiglio di fabbrica dal 1983 al 1995, lasciando poi il testimone a Ivana Peluzzi Se ne è andato un altro pezzo di storia della Lebole. A Sinalunga è deceduta, ottantenne, Renata Ferroni, operaia alla catena Lebole per tutta la vita lavorativa, dirigente del Consiglio di fabbrica e della Filtea Cgil. In via Ferraris aveva raccolto l’eredità di Adriana Sensi ed era stata Segretaria del Consiglio di fabbrica dal 1983 al 1995, lasciando poi il testimone a Ivana Peluzzi. Faceva parte del gruppo delle pendolari che al lavoro in fabbrica sommava il tempo della trasferta dalla casa al lavoro.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Leggi anche: Addio a Renata Ferroni, leader delle leboline Leggi anche: Leo Cella, il punto di riferimento storico Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. E' morta Renata Ferroni, leader delle leboline. Fu segretaria del Consiglio di fabbrica negli anni più difficiliAddio a Renata Ferroni, leader delle leboline. Si è spenta a Sinalunga all’età di ottant’anni. Con lei se ne va una figura che ha attraversato da protagonista una delle stagioni più complesse dell’ind ... corrierediarezzo.it Addio a Renata Ferroni, leader delle lebolineSe ne è andato un altro pezzo di storia della Lebole ... msn.com