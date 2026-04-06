In 20mila a Pietrelcina per Padre Pio Pasquetta nel segno della fede

Circa ventimila persone si sono radunate oggi a Pietrelcina, il paese natale di San Pio, per celebrare la Pasquetta. La giornata ha visto un afflusso consistente di visitatori, confermando la località come una delle mete più frequentate della provincia di Benevento durante le festività pasquali. La presenza numerosa ha coinvolto turisti e devoti, tutti attratti dalla tradizione e dalla fede legata al santo.

Tempo di lettura: < 1 minuto Circa ventimila visitatori hanno invaso oggi Pietrelcina, paese natale di San Pio, che si conferma la meta turistica più attrattiva della provincia di Benevento anche in queste festività pasquali. Già di buon mattino centinaia di auto erano incolonnate all’ingresso del paese per far visita ai luoghi in cui è nato e vissuto Padre Pio. Grazie ad un apposito piano predisposto dalla Polizia municipale nessun rallentamento si è registrato all’arrivo dei turisti e il traffico è stato scorrevole. Il sindaco Salvatore Mazzone si dice soddisfatto dell’affluenza e sottolinea come “ Pietrelcina continua a canalizzare sempre più l’attenzione anche dei media nazionali”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - In 20mila a Pietrelcina per Padre Pio, Pasquetta nel segno della fede San Marcellino celebra la Festa del Pane: scuola, culture e fede unite nel segno della pace | FOTOAlla XVIII edizione protagonisti gli studenti dell’Istituto Comprensivo tra tradizione, inclusione e dialogo interculturale: “Dal pane nasce la... Accadde oggi: 22 gennaio, Francesco Forgione diventa Fra Pio da PietrelcinaÈ un anniversario importante nel Beneventano e per tutti i devoti di San Pio da Pietrelcina. Si parla di: In 20mila a Pietrelcina per Padre Pio, Pasquetta nel segno della fede. Padre Pio: Pietrelcina, sabato la presentazione de I Luoghi della Speranza, percorso a tappe sulle orme del santoUn percorso a tappe che parte dalla Cattedrale di Benevento per raggiungere Pietrelcina – il paese che ha dato i natale a padre Pio – per finire alla cappella dell’olmo di Piana Romana dove il santo ... agensir.it Padre Pio - Actor Dei, il musical sulla vita del SantoIl 17 aprile, a Roma, al Teatro Nuovo Orione, arriva lo spettacolo dedicato alla vita e alla missione spirituale di Padre Pio, riconosciuto dai Frati Minori Cappuccini di San Giovanni Rotondo? Dopo il ... romatoday.it