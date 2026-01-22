Accadde oggi | 22 gennaio Francesco Forgione diventa Fra Pio da Pietrelcina

Il 22 gennaio segna l’ingresso ufficiale di Francesco Forgione, noto come Fra Pio da Pietrelcina, nel mondo religioso, indossando il saio francescano dei Cappuccini. Questo anniversario è significativo sia per il Beneventano sia per i devoti di San Pio da Pietrelcina, ricordando il percorso spirituale e la figura che ha lasciato un’impronta importante nella storia religiosa italiana.

È un anniversario importante nel Beneventano e per tutti i devoti di San Pio da Pietrelcina. La mattina del 6 gennaio 1903, il quindicenne Francesco Forgione partì alla volta di Morcone, per entrare in noviziato, dove si trovò a cospetto Fra Camillo, il frate cercatore che tanti anni prima aveva incontrato a Piana Romana e che aveva ispirato la sua vocazione di farsi frate Cappuccino. Per entrambi furono gioia e commozione pura. Quando Fra Camillo vide Francesco lo baciò e lo riempì di carezze, dicendogli: "Eh Francì! Bravo, bravo! Sei stato fedele alla promessa e alla chiamata di San Francesco".

