Impietoso Verderami | Come i pesci rossi Così sotterra la sinistra

Durante la visita nei Paesi del Golfo, la premier ha cercato accordi per garantire la sicurezza energetica nazionale in un momento di tensioni internazionali. La scelta di questa strategia ha suscitato reazioni contrastanti tra le opposizioni, che hanno commentato le mosse del governo in modo critico. I dibattiti sul tema si sono intensificati, evidenziando le diverse opinioni sui prossimi passi in ambito energetico e diplomatico.

Il viaggio della premier Giorgia Meloni nei Paesi del Golfo alla ricerca di sponde per la sicurezza energetica del Paese in un frangente di grandi tensioni internazionali fa discutere le opposizioni. Se ne parla nella puntata di lunedì 6 aprile di Quarta Repubblica, il programma condotto da Nicola Porro su Rete 4. "Secondo me il viaggio era giusto, un avversario di Giorgia Meloni come Matteo Renzi ha detto è stata una mossa intelligente e certo non gliele manda mai a dire", osserva Francesco Verderami, editorialista del Corriere della sera. "Solo per malafede si può pensare che un tentativo di Giorgia Meloni di trovare delle energie sia un tentativo sbagliato", punge il principe dei retroscenisti. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Impietoso Verderami: "Come i pesci rossi". Così sotterra la sinistra Antonio Di Pietro sotterra la sinistra: "Non lecco le chiappe a nessuno, ma..."Pane al pane, vino al vino, perché «a 75 anni suonati e da cittadino che si appresta a lasciare questo mondo, non ho bisogno di leccare le chiappe a... "Nessun interesse", Verderami travolge Salis: la verità smentisce i piagnistei“Della Salis non mi interessa nulla”: Francesco Verderami durissimo su Ilaria Salis e il caso che l'eurodeputata ha sollevato in occasione della...