Antonio Di Pietro, a 75 anni e prossimo a lasciare questa vita, afferma di non aver bisogno di inchinarsi a nessuno, ma sente il dovere di riflettere sulla sua lunga carriera politica. Con un tono diretto, sottolinea di non voler compiacere nessuno e di aver deciso di parlare senza filtri, ripercorrendo con sincerità la propria esperienza.

Pane al pane, vino al vino, perché «a 75 anni suonati e da cittadino che si appresta a lasciare questo mondo, non ho bisogno di leccare le chiappe a nessuno, ma sento il dovere morale verso me stesso di ripercorrere mentalmente la mia esperienza con il senno del poi». Ad Antonio Di Pietro, l’uomo venuto da Montenero di Bisaccia, figlio di contadini diventato avvocato e pm più noto d’Italia, simbolo dell’inchiesta di Mani pulite, fondatore dell’Italia dei Valori, ministro, esperto di trattori e molte altre cose ancora, non ha mai fatto difetto la schiettezza, quel modo di parlare ruspante che conquista la gente. La prova è stata giovedì al. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Antonio Di Pietro sotterra la sinistra: "Non lecco le chiappe a nessuno, ma..."

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