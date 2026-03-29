Durante un intervento pubblico, un commentatore ha dichiarato di non essere interessato a una politica coinvolta in un caso relativo a una manifestazione e a una presunta perquisizione in un albergo. La vicenda riguarda un eurodeputato e l'intervento si è concentrato sulla mancanza di interesse per le questioni sollevate, ignorando eventuali dettagli o motivazioni legate all'episodio.

“Della Salis non mi interessa nulla”: Francesco Verderami durissimo su Ilaria Salis e il caso che l'eurodeputata ha sollevato in occasione della manifestazione No Kings e della presunta perquisizione preventiva avvenuta nella sua camera d'albergo poche ore prima l'inizio dei cortei. L'esponente di Avs aveva infatti accusato la maggioranza sui social e a mezzo stampa di avere effettuato un controllo preventivo e discriminatorio, e si era spinta a definire l'Italia “uno stato di polizia”. Sul caso ieri è tornato Verderami, che ospite di 4 di sera su Rete 4, si è dimostrato tutto fuorché d'accordo con l'europarlamentare. “Della Salis non mi interessa nulla – ha esordito – Non mi interessa nulla nel senso che la Questura, quindi le forze istituzionali, non il governo, non l'autoritaria Giorgia Meloni hanno spiegato che cosa è successo”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Nessun interesse", Verderami travolge Salis: la verità smentisce i piagnistei

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