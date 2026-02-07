Incidente tra due auto sulla Cadore Mare passeggeri sbalzati fuori dal veicolo | cinque feriti uno è grave

Questa mattina, sulla Cadore Mare tra San Vendemiano e Oderzo-Conegliano, due auto si sono scontrate frontalmente. L’impatto è stato violento e ha fatto sbalzare alcuni passeggeri fuori dalle vetture. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, che hanno portato cinque persone in ospedale. Uno di loro si trova in condizioni gravi. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire, ma la strada è rimasta chiusa per alcune ore mentre si svolgevano i rilievi.

SAN VENDEMMIANO (TREVISO) - Grave incidente tra due auto nella tarda mattinata di oggi, sabato 7 febbraio, sulla Cadore Mare direzione Oderzo-Conegliano. Nell'impatto due passeggeri sono stati sbalzati fuori da uno dei veicoli che è poi finito nel fossato. Il bilancio è di 5 persone ferite, una in maniera grave. L'incidente Subito si sono attivati tutti i dispositivi di soccorso con l'arrivo dei vigili del fuoco dal distaccamento di Conegliano che hanno estratto due passeggeri rimasti intrappolati nell'auto finita nel fossato. Le cinque persone coinvolte nell'incidente sono state affidate alle cure del personale sanitario del Suem 118. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Incidente tra due auto sulla Cadore Mare, passeggeri sbalzati fuori dal veicolo: cinque feriti, uno è grave

