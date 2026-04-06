Ilary Blasi è stata vista trascorrere le feste di Pasqua nel borgo della nonna, tornando così alle sue radici familiari. La conduttrice, conosciuta soprattutto per il suo ruolo nel programma televisivo Grande Fratello Vip su Canale5, è apparsa in questa occasione lontana dalle telecamere e dal pubblico, immersa in un contesto più intimo e tradizionale. La sua presenza nel borgo è stata segnalata da alcune foto condivise sui social network.

Siamo abituati a vedere Ilary Blasi sotto i riflettori televisivi, soprattutto quelli di Canale5, dove è attualmente impegnata con la conduzione del Grande Fratello Vip insieme alle due opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Oppure a vederla, sempre impeccabile, negli scatti social che spesso condivide insieme al compagno Bastian Müller e ai suoi figli. Eppure c’è un lato di Ilary Blasi che raramente finisce al centro dell’attenzione ed è quello più intimo e legato alle sue radici. Abituata a palcoscenici scintillanti e red carpet da sogno, la conduttrice ha sorpreso tutti scegliendo, proprio durante le festività pasquali, una fuga lontana dal glamour. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ilary Blasi, feste di Pasqua nel borgo della nonna: il ritorno alle origini della conduttrice

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