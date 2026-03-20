Grande Fratello Vip quanto guadagna Ilary Blasi? Svelato il cachet stellare della conduttrice

Ilary Blasi conduce il Grande Fratello Vip, un reality show trasmesso su Canale 5. La conduttrice ha un cachet considerato molto elevato, che ha attirato l’attenzione di pubblico e media. La nuova stagione sta andando in onda e suscita interesse tra gli spettatori italiani. La trasmissione continua a essere protagonista nel palinsesto televisivo.

Il Grande Fratello Vip continua a tenere alta l'attenzione dei telespettatori italiani. Il reality show è tornato in onda su Canale 5 con una nuova edizione che sta già facendo molto parlare. Il programma ha visto il ritorno di Ilary Blasi alla sua conduzione. In queste ore, in rete sono stati rivelati i cachet percepiti per prendere parte a questa edizione del Grande Fratello Vip. Se Selvaggia Lucarelli guadagnerebbe 35 mila euro a puntata secondo quanto riportato da Fanpage, Ilary Blasi ne prenderebbe 25 mila per un totale di oltre 600 mila euro. Un ritorno, quello dell'ex moglie di Francesco Totti, che è già un successo. Difatti, sono stati oltre un milione di utenti a seguire le vicende dei concorrenti nell'app del programma. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Grande Fratello Vip, quanto guadagna Ilary Blasi? Svelato il cachet stellare della conduttrice Articoli correlati Grande Fratello Vip, quanto guadagnano i concorrenti: il cachet di Ilary BlasiIl Grande Fratello VIP è tornato, nonostante gli ultimi anni non siano stati facilissimi per il reality più famoso d’Italia. Grande Fratello VIP 8: il cachet di Ilary BlasiIl Grande Fratello VIP riaccende l’attenzione anche sul cachet di Ilary Blasi, tornata alla guida del reality nella nuova edizione. Tutti gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip Temi più discussi: Grande Fratello Vip, quanto guadagnano davvero i concorrenti: dai cachet di Ilary Blasi ai vipponi da 1.000 euro a settimana; Grande Fratello Vip, quanto guadagnano (davvero) i protagonisti: dal cachet di Ilary Blasi ai vipponi, stipendi da 1.000 euro a settimana; GF Vip, svelati i cachet dei concorrenti: quanto guadagnano; GFVip 8: quanto guadagna Alessandra Mussolini, cifra esagerata (anche se eliminata). Grande Fratello Vip, quanto guadagnano i concorrenti: il cachet di Ilary BlasiMediaset investe tantissimo nel Grande Fratello Vip: ecco i cachet dei concorenti e di Ilary Blasi, ma soprattuto l’accordo ricchissimo di Alessandra Mussolini ... quifinanza.it Quanto guadagna Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello Vip 2026?| Cachet da record, più di Ilary BlasiSarebbe un cachet da record quello di Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello Vip 2026: ecco quanto guadagna secondo le indiscrezioni ... ilsussidiario.net Ragazzi, stasera torna Grande Fratello VIP! Chi di voi lo guarderà Personalmente non vedo l’ora di scoprire cosa succederà nella casa… Tra colpi di scena, litigate e momenti esilaranti, sarà sicuramente una serata piena di emozioni. Dai, fatemi saper - facebook.com facebook La puntata d'esordio del "Grande Fratello Vip 2026" è la meno seguita di sempre: perché il reality non funziona più x.com