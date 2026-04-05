Pasqua e Pasquetta le feste dei vip | Ilary Blasi torna al borgo della nonna nelle Marche

Durante le festività di Pasqua e Pasquetta, molte celebrità hanno scelto di trascorrere il tempo tra le tradizioni e le uscite all’aria aperta. Tra queste, una nota conduttrice è stata vista tornare nel borgo della nonna nelle Marche. In questi giorni sono stati notati acquisti di colombe, uova di cioccolato, casatiello e torte salate, mentre alcune persone si sono spostate in montagna o sulla spiaggia per godersi il primo sole di primavera.

Colombe, uova di Pasqua, casatiello e torte salate. Ma anche gite fuoriporta, tra giornate passate in montagna o sulla spiaggia, approfittando dei primi raggi di sole primaverili. È tutto pronto per le vacanze e sono centinaia le persone che si sono messe in viaggio, sia per tornare in famiglia e sia per trascorrere le feste in posti esotici. La Pasqua dei vip Tra queste anche diverse celebrità, come le sorelle Ferragni che hanno scelto di prendere l'aereo per raggiungere spiagge esotiche ed Emma Marrone, che invece è tornata nella sua amata Puglia. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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Pasqua e Pasquetta, le feste dei vip: Ilary Blasi nel borgo della nonna, Ferragni in Portogallo

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