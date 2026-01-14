Dove è stato girato Zvanì | nel film su Giovanni Pascoli i luoghi cari al poeta tra Toscana ed Emilia
Il film Zvanì, con Federico Cesari nel ruolo di Giovanni Pascoli, è stato girato nelle location autentiche che hanno segnato la vita del poeta. Le riprese si sono svolte tra Toscana ed Emilia, regioni in cui Pascoli ha vissuto e scritto le sue opere. Questa scelta contribuisce a creare un’atmosfera fedele e coinvolgente, riflettendo con rispetto e attenzione il contesto storico e geografico del poeta.
Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli è il film con Federico Cesari protagonista. È stato girato nei luoghi dove realmente il poeta ha vissuto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
