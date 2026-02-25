Barbara Mazzali ha deciso di passare da Fratelli d’Italia a Forza Italia, spinta da divergenze politiche e da un’offerta di collaborazione più stabile. La sua scelta ha portato a un rinnovato equilibrio tra i consiglieri regionali, con Forza Italia che ora conta 11 rappresentanti. La mossa si inserisce in un quadro di cambiamenti politici in regione, dove i movimenti tra i partiti sono frequenti e spesso sorprendenti.

Milano, 25 febbraio 2026 – Il dato di fatto è che Barbara Mazzali ha infine scelto di lasciare Fratelli d’Italia e di entrare in Forza Italia, che ora vanta 11 consiglieri regionali. Dietro al dato di fatto ci sono, poi, alcune indiscrezioni che vanno prese come tali e una questione che si ripropone: quella degli equilibri interni alla coalizione che governa la Regione Lombardia. L’annuncio del passaggio della Mazzali da Fratelli d’Italia a Forza Italia è stato dato ieri al Pirellone. Quattro mesi fa, quando la stessa Mazzali fu costretta dai vertici del suo ormai ex partito a dimettersi da assessora regionale a Turismo, Marketing territoriale e Moda e a far posto a Debora Massari, assicurò che non se ne sarebbe andata da Fratelli d’Italia e, in particolare, che non avrebbe lasciato Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Regione Lombardia, continua la campagna acquisti di Forza Italia: da Fdi arriva Barbara Mazzali. Ora il partito azzurro batterà cassa?Forza Italia ha rafforzato la propria presenza in Regione Lombardia, portando a casa Barbara Mazzali da Fdi.

Barbara Mazzali passa da FdI a Forza Italia, che quasi raddoppia i consiglieri in Lombardia dal giorno delle elezioniBarbara Mazzali ha lasciato FdI e si è unita a Forza Italia, che da ieri conta quasi il doppio di consiglieri in Lombardia.

Regione, il balletto di Mazzali: lascia Meloni, si fa corteggiare da Vannacci poi entra in Forza Italia

