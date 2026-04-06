Dopo due anni di assenza, la famiglia reale è tornata a Windsor e ha fatto il suo ingresso nella Cappella di St. Alcuni presenti hanno notato cambiamenti nel comportamento e nelle modalità di partecipazione, mentre altri dettagli hanno attirato l’attenzione degli osservatori. La visita è avvenuta in un momento di grande attenzione pubblica, e la presenza dei membri della famiglia reale è stata seguita da vicino da media e tifosi.

D ue anni sono tanti, per un appuntamento fisso. E quando Kate Middleton, il principe William e i tre figli sono entrati nella Cappella di St. George a Windsor per la messa di Pasqua, la folla fuori dal castello lo sapeva benissimo. Sono stati loro i protagonisti assoluti della giornata, più forti degli scandali e degli scontri all’interno di una Royal Family tormentata come non mai. Kate Middleton: i royal look più belli. guarda le foto Kate Middleton alla messa di Pasqua dopo due anni. L’ultima volta era il 2023: nel 2024 la diagnosi di cancro era arrivata poche settimane prima della Domenica di Pasqua, e Kate aveva scelto di restare lontana dai riflettori; l’anno scorso i principi avevano trascorso il weekend nel Norfolk, nella loro casa di Amner Hall. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il ritorno che tutti aspettavano a Windsor ha riservato più di una sorpresa

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Temi più discussi: Pasqua a Windsor, chi ci sarà? Il ritorno di William e Kate, l'assenza di Beatrice e Eugenie; William e Kate alla messa di Pasqua a Windsor: il ritorno (dopo due anni), l'assenza di Andrea e la cerimonia insieme ai figli; Kate e William alla messa di Pasqua a Windsor: il ritorno (dopo due anni), l'assenza di Andrea e la cerimonia insieme ai figli; William e Kate, l'agenda di aprile 2026: Pasqua, vacanze e 15 anni di matrimonio.

William e Kate alla messa di Pasqua a Windsor: il ritorno (dopo due anni), l'assenza di Andrea e la cerimonia insieme ai figliTra sorrisi, cappotti pastello e strette di mano alla folla, la Pasqua della famiglia reale britannica a Windsor ha offerto ... msn.com

La Pasqua dei reali tra ritorni e assenze: William, Kate e i figli rubano la scena a Carlo e Camilla, posti vuoti tra i WindsorTra sorrisi, cappotti pastello e strette di mano alla folla, la Pasqua della famiglia reale britannica a Windsor ha offerto l’immagine rassicurante della tradizione. leggo.it

Chrysler windsor coupé. facebook

Windsor, Re Carlo e la regina Camilla alla messa di Pasqua. Presenti anche William e Kate con i figli: prima apparizione all'annuale funzione per la principessa del Galles dopo la diagnosi di tumore. Assenti Beatrice ed Eugenia. x.com