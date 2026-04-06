Negli ultimi tempi si nota un cambiamento nel modo di approcciarsi all’enogastronomia, che si traduce in una riduzione della cucina spettacolare e autoreferenziale. Questo nuovo orientamento si sviluppa lentamente, influenzando le abitudini quotidiane, le preferenze di acquisto e le pratiche in cucina. Le trasformazioni si riflettono anche nelle scelte fatte nei ristoranti e nelle cucine di casa, senza clamore o annunci ufficiali.

Il futuro dell’enogastronomia non nasce mai all’improvviso. Avanza in silenzio, modulando abitudini, modificando le scelte di ogni giorno, trasformando la spesa, le cucine domestiche, le tavole dei ristoranti. Il 2026, osservato attraverso le lenti dei grandi report internazionali e delle pratiche quotidiane, non promette rivoluzioni improvvise: racconta invece una metamorfosi lenta e profonda, una maturazione del nostro rapporto con il cibo. È come se cercassimo, tutti insieme, un nuovo equilibrio tra piacere e cura, tra memoria e scoperta, tra concretezza e desiderio. Il ritorno alla sostanza La prima grande direzione è una ricerca di concretezza. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il ritorno al gusto segna la fine della cucina spettacolo e autoreferenziale

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