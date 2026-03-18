A Milano si trova Il Gusto della Nebbia, un ristorante cinese che propone piatti autentici di Chongqing, città conosciuta per i sapori intensi e speziati. Situato tra Corso Como e Chinatown, il locale si distingue per aver scelto di offrire una cucina che si ispira alla metropoli del Sichuan, con un menù che valorizza le tradizioni culinarie di quella regione.

Milano accoglie da qualche anno Il Gusto della Nebbia, ristorante cinese che rompe gli schemi della tradizione sino-italiana per proporre i sapori autentici e travolgenti di Chongqing, metropoli da trentadue milioni di abitanti nel cuore del Sichuan sud-occidentale. Un locale che prende il nome dalla caratteristica atmosfera della città natale dello chef Lampo Wu: per circa cento giorni all’anno, Chongqing si avvolge in una coltre densa di foschia che le conferisce un fascino misterioso, quasi cinematografico. Situato in via privata Nino Bonnet, a pochi passi da Corso Como e dalla zona di Paolo Sarpi, questo indirizzo rappresenta un punto di riferimento per chi cerca l’autenticità della cucina cinese lontano dalle semplificazioni del riso cantonese e degli involtini primavera. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Il Gusto della Nebbia Milano: cucina autentica di Chongqing tra Corso Como e Chinatown

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