Impazza il risiko editoria Angelucci sale al 65% de Il Giornale | Del Vecchio e Gedi in movimento
Il settore editoriale italiano continua a evolversi, con Angelucci che aumenta la sua partecipazione in Il Giornale al 65%. Dopo aver consolidato la propria presenza nel settore bancario, il gruppo di Angelucci rafforza ora la propria posizione nel mercato dei quotidiani, acquisendo una quota significativa dalla controllata digitale e dalla società editrice. Questa mossa si inserisce nel quadro di un mercato in costante movimento, segnato da nuove alleanze e strategie di consolidamento.
(Adnkronos) – Dal risiko delle banche a quello dei quotidiani: ultima mossa, Il Giornale. Editoria Italia, il gruppo riconducibile ad Antonio Angelucci, consolida la presa sul quotidiano milanese acquisendo da Paolo Berlusconi un ulteriore 25% della società editrice e della controllata digitale. Azionariato La quota complessiva di Editoria Italia sale così al 65%, rafforzando.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
