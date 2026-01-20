Gedi ha avviato una trattativa esclusiva con Sae (Sapere Aude Editori) per la cessione de La Stampa, comprendente la testata, gli asset correlati e le attività di stampa rotativa. L'operazione potrebbe segnare un cambiamento nel panorama editoriale italiano, spostando il baricentro e influenzando il futuro della testata e delle sue attività. La conclusione della trattativa è ancora in fase di definizione.

Il gruppo Gedi ha avviato una trattativa in esclusiva con Sae (Sapere aude editori) per la cessione della Stampa, incluse la testata, gli asset collegati e le attività di printing (rotative). L’annuncio, comunicato al direttore e al comitato del quotidiano torinese, segna un passaggio potenzialmente rilevante nel riassetto dell’editoria italiana, soprattutto per il valore simbolico e storico del giornale fondato nel 1867, uno dei pilastri dell’informazione nazionale. Secondo fonti vicine a Gedi, la proposta di Sae si distingue per una combinazione di fattori industriali e strategici. Il gruppo guidato da Alberto Leonardis ha costruito negli ultimi anni un network di quotidiani locali – dal Tirreno alla Nuova Sardegna, fino alle testate emiliane – che punta su un forte radicamento territoriale, su sinergie operative e su una progressiva integrazione tra carta, digitale e nuovi servizi di comunicazione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La Stampa verso Sae. Si sposta il baricentro dell’editoria italiana

