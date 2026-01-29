Elly la sciacalla dimentica l' Emilia E nel Pd si respira un' aria di scissione

Elly Schlein ha dimenticato l’Emilia e ora il suo partito si trova di nuovo in tensione. Le voci di una possibile scissione crescono, mentre il Pd si confronta con divisioni interne. Intanto, in Sicilia, le difficoltà del mare e le navi ferme al porto mostrano come le emergenze si intreccino con le sfide politiche.

Quando il mare si ingrossa, dal porto non si salpa. Una massima che la marinaia del Nazareno ha sfruttato anche per l'emergenza che ha colpito la Sicilia. «È colpa di Giorgia Meloni, ora si dirottino le risorse per il Ponte sullo Stretto», ha tuonato dall'isola. Insomma, meglio osservare dalla banchina e inveire: governo ladro. E dire che durante l'alluvione che colpì ripetutamente l'Emilia Romagna nel 2023, da ex assessore regionale al clima, Elly rimase muta come un pesce: «Io non c'entro nulla». Sotto la sua gestione però il piano di opere per la difesa del suolo, è rimasto incompiuto: 161 su 569. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Elly la "sciacalla" dimentica l'Emilia. E nel Pd si respira un'aria di scissione

