Lunedì 23 marzo il prezzo dei carburanti continua a subire le fluttuazioni dovute alle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. L’effetto accise non sta ottenendo i risultati sperati e il prezzo in Italia per il diesel resta attorno ai 2 euro al litro, mentre quello della benzina resta superiore a 1,7 euro al litro. Il prezzo medio in Italia per il diesel si assesta su 1,984 euro al litro, mentre la benzina verde costa in media 1, 722 eurolitro. Il prezzo medio del barile è in rialzo: oggi il dato registra 113,63 per il Brent, riferimento europeo per il prezzo del petrolio. I prezzi si aprono in rialzo rispetto al weekend. Le regioni in cui si registrano i prezzi più alti sono Calabria, Campania e Molise: superano tutte i 2 eurolitro per il diesel, rispettivamente con il prezzo di 2,000, 2,002, e 2,005. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il petrolio supera i 113 dollari al barile. In rialzo i carburanti: il diesel sui 2 euro al litro, la benzina oltre 1,7

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