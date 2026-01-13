Paziente canta Vasco durante un intervento chirurgico oncologico

Durante un intervento chirurgico oncologico, una paziente ha scelto di cantare

Tempo di lettura: 2 minuti Canta la canzone di Vasco Rossi, “Una vita spericolata”, mentre viene sottoposta a un delicato intervento chirurgico oncologico. È accaduto a Napoli, nella sala operatoria della Breast Unit dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, dove una donna ha affrontato l’operazione al seno accompagnata dalla musica. A raccontare l’episodio è il chirurgo Tommaso Pellegrino, originario di Sassano, in provincia di Salerno, che sottolinea come non si tratti di un caso isolato. “ Non è la prima volta che, durante gli interventi chirurgici, grazie anche alla bravura dei nostri anestesisti, non addormentiamo completamente i pazienti, che restano vigili e svegli – spiega – All’interno dell’intervento utilizziamo anche brani musicali, scelti per creare un clima più disteso”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Paziente canta Vasco durante un intervento chirurgico oncologico Leggi anche: Santa Maria Terni, nasce il Servizio di Prehabilitation: un modello innovativo per preparare al meglio il paziente all’intervento chirurgico Leggi anche: "Vita spericolata", paziente canta durante l'operazione al seno: il video dell'oncologo La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Paziente canta Vasco durante un intervento chirurgico oncologico - All'interno dell'intervento utilizziamo anche brani musicali, scelti per creare un clima più disteso". ansa.it

Perché la musica in sala operatoria fa bene? Una paziente canta ‘Vita spericolata’ durante un intervento a Napoli - Il video è stato diffuso sulla pagina social del chirurgo che ha adottato questo metodo, Tommaso Pellegrino, che opera alla ... tg.la7.it

Canta Vasco mentre viene operata al seno - Una scena insolita ma positiva ha catturato l’attenzione sui social: al Policlinico Federico II di Napoli, una paziente ha cantato uno dei più grandi successi di Vasco Rossi, Vita spericolata, mentre ... ilfattovesuviano.it

SANITÀ. PAZIENTE CANTA IN SALA OPERATORIA: IL RACCONTO DI PELLEGRINO - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.