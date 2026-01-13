Paziente canta Vasco durante un intervento chirurgico oncologico

Da anteprima24.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un intervento chirurgico oncologico, una paziente ha scelto di cantare

Tempo di lettura: 2 minuti Canta la canzone di Vasco Rossi, “Una vita spericolata”, mentre viene sottoposta a un delicato intervento chirurgico oncologico. È accaduto a Napoli, nella sala operatoria della Breast Unit dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, dove una donna ha affrontato l’operazione al seno accompagnata dalla musica. A raccontare l’episodio è il chirurgo Tommaso Pellegrino, originario di Sassano, in provincia di Salerno, che sottolinea come non si tratti di un caso isolato. “ Non è la prima volta che, durante gli interventi chirurgici, grazie anche alla bravura dei nostri anestesisti, non addormentiamo completamente i pazienti, che restano vigili e svegli – spiega – All’interno dell’intervento utilizziamo anche brani musicali, scelti per creare un clima più disteso”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

paziente canta vasco durante un intervento chirurgico oncologico

© Anteprima24.it - Paziente canta Vasco durante un intervento chirurgico oncologico

Leggi anche: Santa Maria Terni, nasce il Servizio di Prehabilitation: un modello innovativo per preparare al meglio il paziente all’intervento chirurgico

Leggi anche: "Vita spericolata", paziente canta durante l'operazione al seno: il video dell'oncologo

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

paziente canta vasco durantePaziente canta Vasco durante un intervento chirurgico oncologico - All'interno dell'intervento utilizziamo anche brani musicali, scelti per creare un clima più disteso". ansa.it

paziente canta vasco durantePerché la musica in sala operatoria fa bene? Una paziente canta ‘Vita spericolata’ durante un intervento a Napoli - Il video è stato diffuso sulla pagina social del chirurgo che ha adottato questo metodo, Tommaso Pellegrino, che opera alla ... tg.la7.it

paziente canta vasco duranteCanta Vasco mentre viene operata al seno - Una scena insolita ma positiva ha catturato l’attenzione sui social: al Policlinico Federico II di Napoli, una paziente ha cantato uno dei più grandi successi di Vasco Rossi, Vita spericolata, mentre ... ilfattovesuviano.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.