A Ravenna, un negozio aperto dal 1954 ha funzionato come emporio totale, offrendo di tutto, tra cui armi e sigarette grazie a una licenza specifica. Recentemente, il negozio ha continuato a svolgere la sua attività, segnando i piatti del giorno su una lavagna con scritte in gesso. La presenza di questa insegna e la varietà di prodotti sono state notate nel corso delle attività quotidiane del negozio.

Ravenna, 6 aprile 2026 – La lavagna nera con la scritta in gesso ’ Anna propone ’ indica i piatti del giorno, una ventina. Dalla “paiella” alle pappardelle con ragù di cinghiale, dalla pasta e fagioli al risotto; non possono mancare i mitici cappelletti. Alle porte di Ravenna, al 138 di via Sant’Alberto, accanto alla ferrovia, dopo il sottopassaggio del quartiere San Giuseppe e a pochi passi dall’Agrario, c’è un luogo che sembra fermo nel tempo, l’ Alimentari Anna Cortesi. Attenzione, però, del passato qui c’è solo l’impressione: di ’capriole’ Anna Cortesi, 85 anni, ne ha dovute fare molte per fronteggiare i cambiamenti della società tra grande distribuzione, coronavirus e modifiche della viabiltià. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il negozio di Anna, emporio totale dal 1954. “Avevamo la licenza anche per armi e sigarette”

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