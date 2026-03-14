A Padova, la licenza di un circolo privato in via Baviera è stata sospesa per 60 giorni dal questore. La decisione arriva dopo che all’interno della struttura sono stati riscontrati ripetuti episodi di spaccio di droga, aggressioni e la presenza di persone con precedenti penali. La misura mira a garantire maggiore sicurezza e controllo nella zona.

È stata disposta la sospensione per 60 giorni della licenza di un circolo privato a Padova, dopo che numerosi episodi di spaccio di sostanze stupefacenti, aggressioni e la presenza abituale di soggetti pregiudicati sono stati accertati dalle forze dell’ordine. Il provvedimento, firmato dal Questore della provincia, è stato eseguito nella mattinata di venerdì 13 marzo, a seguito di un’attività investigativa che ha evidenziato gravi criticità in termini di ordine e sicurezza pubblica. Le indagini e i controlli delle forze dell’ordine Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il circolo privato oggetto del provvedimento si trova in via Baviera a Padova ed è gestito da un’Associazione Sportiva Dilettantistica. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Padova, droga e armi nel circolo privato di via Baviera: il questore sospende la licenza

Articoli correlati

Con un pericoloso "Nunchaku" nel bar e pregiudicati tra i clienti, il questore sospende la licenza a un barA seguito di alcuni controlli effettuati, il questore di Milano, Bruno Megale, ha sospeso la licenza al bar Il Girasole, in via Dei Panigarola...

Circolo privato nel centro di Foggia è ritrovo di pregiudicati: scatta la sospensione della licenzanel centro storico di Foggia è stato notificato al titolare di un noto circolo il provvedimento di sospensione di 15 giorni della licenza, adottato...

Tutti gli aggiornamenti su Padova droga e armi nel circolo privato...

Temi più discussi: Torino: armi e droga in casa, arrestato; Kalashnikov e fucili: scoperto un arsenale a casa di un elettricista; Droga e armi nascoste in un palazzo di Giostra, i carabinieri arrestano un 43enne; Droga e armi a Lamezia Terme con il sistema dei fusti interrati, 21 indagati.

Padova, droga e armi nel circolo privato di via Baviera: il questore sospende la licenzaSospesa per 60 giorni la licenza di un circolo privato a Padova dopo ripetuti episodi di spaccio, aggressioni e presenza di pregiudicati. virgilio.it

Ha droga e armi in casa, arrestato dalla polizia a MilanoOltre a droga aveva un fucile, ricariche per armi soft-air e decine di migliaia di euro. Per questo, la Polizia di Stato di Milano ha arrestato un italiano di 36 anni, con precedenti, per detenzione a ... ansa.it

C’è un angolo di Padova che custodisce il fascino delle epoche passate, un luogo che nei secoli ha visto scorrere vita, commerci e storie di viaggiatori. Proprio qui, tra antiche architetture e scorci senza tempo, lo sguardo del grande pittore Antonio Canal, detto - facebook.com facebook

13/3/26.Domani col CSV tra Padova e Rovigo“10.000 Ore di Solidarietà”:356 giovani in 33 enti per un giorno di volontariato diffuso:attività di cura di spazi comuni, parchi,piazze,strade,case di quartiere,centri comunitari,con attività per anziani,bambini e person x.com