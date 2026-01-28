La polizia locale di Jesolo nacque nel 1898 | la storia in un atto scovato negli archivi

La polizia locale di Jesolo nasce nel 1898. Gli archivi hanno restituito un documento dell’1 giugno di quell’anno, che conferma la creazione del corpo e indica il primo rappresentante. È un pezzo di storia cittadina che torna alla luce, testimone di un passato che ancora oggi fa parte della memoria del luogo.

Un tassello della storia cittadina di Jesolo riaffiora dagli archivi: è stato rinvenuto un antico documento dell’1 giugno 1898 che attesta la nascita della polizia locale, individuandone di fatto il primo rappresentante. Si tratta di una delibera di giunta in cui viene citato Antonio Pizziol, definito all’epoca come “stradino”, una figura che, per funzioni e responsabilità attribuite, può essere considerata a pieno titolo il primo vigile urbano nella storia della città. A ritrovare il prezioso documento, con un lavoro certosino, è stato lo storico Giuseppe Artesi. Accanto a lui, nel percorso di valorizzazione della storia locale, opera anche Antonio Bozzo, presidente regionale dell’Associazione nazionale bersaglieri (Anb), impegnato da tempo nella riscoperta e divulgazione delle radici storiche della comunità jesolana.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Approfondimenti su Jesolo Polizia

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Jesolo Polizia

Argomenti discussi: Concorsi pubblici per ausiliari del traffico e agenti di Polizia Locale; Accordo Comune - ATS per avviare attività di fotosegnalamento presso il Comando di Polizia locale; Invito conferenza stampa Presentazione dati attività 2025 Polizia Locale; Controllo di vicinato, riunione dei coordinatori con la polizia locale e il sindaco Possamai.

Cortona, i numeri di un anno di attività: ecco l’impegno della Polizia localeIl lavoro quotidiano fra sanzioni, accertamenti e controlli per la prevenzione nel 2025 ... msn.com

Proietti, 'la polizia locale è un presidio essenziale di prossimità'In occasione della festa di San Sebastiano, patrono della polizia locale, la Regione Umbria rivolge un pensiero di riconoscenza a tutte le donne e gli uomini dei Corpi e dei servizi di polizia locale ... ansa.it

Un saluto e un ringraziamento al mio vice comandante in pensione da pochi giorni con la quale ho passato assieme 42 anni e mezzo alla polizia locale di Jesolo - facebook.com facebook