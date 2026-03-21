Alex McLeish è arrivato a Manchester alle 4.30 dopo aver abbandonato il suo treno, nel tentativo di convincere Scott McTominay a giocare per la Scozia. Il 67enne ha già guidato due volte la nazionale scozzese, e il suo impegno si riflette nella determinazione di assicurarsi la fedeltà internazionale della stella del Napoli. La sua presenza all’aeroporto ha suscitato attenzione tra gli appassionati.

Sito inglese: L’attrattiva della nazionale scozzese è chiara per Alex McLeish, con il 67enne che ha colto al volo per due volte l’opportunità di guidare il suo paese. Il suo primo periodo è arrivato nel 2007 ed è stata un’offerta che non poteva rifiutare, anche se è arrivata prima della sua carriera rispetto a quanto aveva inizialmente previsto. Un secondo periodo è arrivato 11 anni dopo, nel 2018 e sebbene, come nel caso del suo primo periodo, si sia rivelato breve, l’Esercito Tartan sta ancora beneficiando di un atto di servizio vitale ed estenuante da parte di McLeish. L’articolo continua qui sotto Potrebbe piacerti McLeish sulla Scozia e il suo pellegrinaggio a McTominay. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - “Sono arrivato a Manchester alle 4.30 dopo che il mio treno era stato abbandonato: ne è valsa la pena per convincere Scott McTominay a giocare per la Scozia” Alex McLeish sui suoi sforzi per garantire la fedeltà internazionale della stella del Napoli

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