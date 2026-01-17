Lo United cambia allenatore Carrick per Amorim e vince il derby | 2-0 al City che non tira mai in porta

Lo United cambia allenatore passando da Amorim a Carrick e ottiene una vittoria importante nel derby contro il City. Con un risultato di 2-0, i Red Devils dimostrano solidità e determinazione, mentre i Citizens non riescono a creare occasioni da gol. All’Old Trafford si assiste a un incontro particolare, in cui il City di Guardiola non si rende mai pericoloso, evidenziando le differenze tra le due squadre in questa sfida.

All’Old Trafford va in scena un derby paradossale che il City di Guardiola semplicemente non ha mai giocato. Nonostante il 68% di possesso palla, gli ospiti non hanno mai tirato in porta. Il che è un dato paradossale conoscendo la forza di Haaland, Doku, Rodri e compagni (oltre al nuovo arrivato Semenyo pagato fior di quattrini ndr). Dall’altra parte lo United poteva vincere 5-0. Carrick si è presentato sulla panchina schierando un 4-2-3-1 piuttosto solido ma sicuramente offensivo. Benissimo le ripartenze. Benissimo Dorgu, di cui quasi ci eravamo dimenticati, in gol al 76esimo (è il gol che ha chiuso definitivamente i giochi). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

