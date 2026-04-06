Per oltre mille anni, il mondo arabo sunnita è stato considerato immobile, legato a un ordine religioso che sembrava resistente alle trasformazioni del tempo. Recentemente, però, si sono verificati cambiamenti significativi, con riforme e movimenti che hanno coinvolto diverse aree della regione. Questi sviluppi stanno modificando il panorama politico e culturale di quei Paesi, portando a un mutamento rispetto alla stabilità e all’unità storiche del mondo sunnita.

Per oltre mille anni, il mondo arabo sunnita è stato percepito come un blocco immobile, ancorato a un ordine religioso che sembrava impermeabile al tempo. La religione non era solo fede: era legge, identità, morale pubblica, legittimazione del potere. Poi, quasi senza preavviso, qualcosa si è incrinato. E nel giro di pochi anni, ciò che appariva eterno ha iniziato a trasformarsi con una rapidità che ha sorpreso analisti e osservatori di tutto il mondo. Oggi, nel cuore della Penisola Arabica, si sta consumando uno dei più rapidi mutamenti socio?politici della storia contemporanea. Un cambiamento che, per ritmo e profondità, non ha precedenti nel mondo islamico moderno. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Il grande balzo del mondo arabo sunnita

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