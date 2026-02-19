Il rapido sviluppo dell'intelligenza artificiale, come dimostra il passaggio da GPT Codex a Seedance 2.0, ha portato a cambiamenti concreti nel mondo del lavoro. Questa evoluzione avviene perché le macchine imparano a scrivere se stesse, migliorando le capacità di analisi e automazione. Le aziende usano queste tecnologie per velocizzare progetti complessi e sostituire compiti tradizionali. La diffusione di queste innovazioni sta trasformando diversi settori industriali, lasciando intravedere un futuro in rapido mutamento. La domanda è: come reagiranno le professioni?

L’IA sta “scrivendo se stessa”: accelera la ricerca, automatizza competenze ad alta qualificazione e ridisegna settori produttivi. Nel mentre i ricercatori si dimettono per conflitti interiori, i CEO parlano dei rischi di una “adolescenza tecnologica” e i governi oscillano tra deregulation e allarmi securitari. L’inizio del 2026 ha segnato un passaggio cruciale, il primo vero giro di boa dell’intelligenza artificiale, o almeno della consapevolezza collettiva sul tema. L’ultima spinta è arrivata dal post su X di Matt Shumer, startupper, imprenditore e investitore nell’AI, diventato virale in questi giorni con il suo “Sta succedendo qualcosa di grande” in cui racconta dall’interno la trasformazione dell’IA da “strumento utile” a sistema capace di svolgere il lavoro umano meglio degli specialisti, anche lo stesso lavoro degli sviluppatori dell’IA. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il balzo dell’IA: da Gpt Codex a Seedance 2.0, perché nel mondo “sta succedendo qualcosa di grande” (e forse definitivo)

Leggi anche: Nel mondo delle IA sta succedendo quello che ci si poteva aspettare

Leggi anche: Openai rilascia gpt-5.3 codex: il modello di intelligenza artificiale che si è costruito da solo

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.