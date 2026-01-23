L' asse tra India ed Emirati può aprire una frattura nel mondo sunnita

La visita di Mohamed bin Zayed a Nuova Delhi segna un rafforzamento dell’asse strategico tra Emirati e India, con possibili implicazioni sul panorama sunnita. Questa collaborazione potrebbe rappresentare una svolta nel equilibrio regionale, evidenziando una certa distanza dal progetto di una coalizione sunnita guidata da Arabia Saudita e Pakistan. Un'analisi delle dinamiche geopolitiche tra questi attori aiuta a comprendere le potenziali conseguenze per il Medio Oriente e il più ampio contesto internazionale.

La visita del presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a Nuova Delhi va ben oltre il protocollo e le consuete relazioni bilaterali. È un segnale politico preciso, una scelta strategica che va letta anche per ciò che lascia fuori. In una fase di profonda ridefinizione degli equilibri in Medio Oriente e nel Mar Rosso, il rafforzamento dell’asse tra India ed Emirati si configura come un’alternativa netta a un altro progetto che sta prendendo forma: un accordo di difesa tra Arabia Saudita e Pakistan, che Riyadh e Islamabad puntano ad allargare a Egitto e Turchia, con l’obiettivo di costruire una vasta coalizione sunnita a forte trazione militare. 🔗 Leggi su Laverita.info

