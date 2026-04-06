Il ghiaccio cede sul Lago di Braies e in 5 finiscono nell' acqua gelida soccorsi in azione | tutti salvi

Nel giorno di Pasqua, sul Lago di Braies, il ghiaccio si è rotto facendo cadere cinque persone nell’acqua fredda. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che sono riusciti a mettere in salvo tutti i coinvolti. Nessuno ha riportato ferite gravi, e le operazioni di soccorso si sono concluse con successo. La zona è stata temporaneamente messa sotto osservazione per evitare ulteriori incidenti.

Nel giorno di Pasqua, cinque persone sono cadute nelle acque gelide del Lago di Braies, dopo che lo strato di ghiaccio che ricopriva il bacino ha ceduto. Immediatamente si sono attivati i soccorsi che hanno salvato tutti coloro che sono rimasti coinvolti nell’incidente, ossia due minorenni e tre familiari. L’episodio si è verificato intorno alle ore 15. Lago di Braies, il ghiaccio cede e 5 persone finiscono in acqua: tutte salvate Tre feriti in ospedale Le raccomandazioni degli esperti Lago di Braies, il ghiaccio cede e 5 persone finiscono in acqua: tutte salvate L’allarme è scattato intorno alle 15 del giorno di Pasqua. Il bel tempo ha attirato al Lago di Braies diversi turisti. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Il ghiaccio cede sul Lago di Braies e in 5 finiscono nell'acqua gelida, soccorsi in azione: tutti salvi Turisti camminano sul lago di Braies, ma il ghiaccio cede e finiscono in acquaNelle acque gelide del lago due ragazzini minorenni e tre loro parenti che tentavano di tirarli fuori. Carabiniere in azione: tuffo nell’acqua gelida per bloccare un fuggitivo al centro della cittàUn carabiniere di 29 anni, Salvatore Faro, ha compiuto un gesto di straordinaria determinazione nel cuore di Imola, in Emilia-Romagna, durante la... Argomenti più discussi: Terrore al lago di Braies, decine di turisti sul ghiaccio che cede all'improvviso: cinque salvati dall'acqua gelida; Il ghiaccio non regge, due ragazzi finiscono nelle acque gelide del lago di Braies. Ghiaccio cede sul lago di Braies, cinque persone in acquaDue minorenni finiscono nel lago ghiacciato, coinvolti anche il padre e altri soccorritori. Tutti salvati, due giovani in ospedale per ipotermia. Appello del soccorso alpino: ghiaccio instabile e peri ... altoadige.it Turisti camminano sul lago di Braies ma il ghiaccio si rompe e precipitano nelle acque gelide: salvati in 5. L’appello dei Vigili del Fuoco: Non sfidate i divieti, rischio ...Il dramma sfiorato a Pasqua: prima due minorenni, poi altri tre soccorritori improvvisati. L'appello dei Vigili del Fuoco: Rischio letale ... ilfattoquotidiano.it Tragedia sfiorata a Pasqua sulle rive del celebre lago di Braies, in Alto Adige. Due giovanissimi di origine pakistana stavano camminando sulla superficie ghiacciata dello specchio d'acqua quando la crosta, resa fragile dal rialzo termico, ha ceduto improvvisa facebook Cinque persone sono state salvate dopo essere cadute nel lago di Braies mentre camminavano sul ghiaccio che lo ricopriva x.com