Carabiniere in azione | tuffo nell’acqua gelida per bloccare un fuggitivo al centro della città

Un carabiniere di 29 anni si è tuffato in acqua gelida nel centro di Imola per bloccare un fuggitivo. È successo domenica 31 gennaio 2026. Faro ha dimostrato grande coraggio, entrando in azione subito dopo aver visto il sospettato scappare. Non ha esitato a immergersi, rischiando molto, per catturare il riconosciuto criminale. La scena si è svolta davanti a passanti e commercianti, che hanno assistito alla scena con sorpresa. Ora Faro si trova sotto i riflettori per il suo gesto deciso.

Un carabiniere di 29 anni, Salvatore Faro, ha compiuto un gesto di straordinaria determinazione nel cuore di Imola, in Emilia-Romagna, durante la giornata di domenica 31 gennaio 2026. In seguito a una segnalazione di un'interruzione di corrente in un'azienda agricola della frazione Fossatone, Faro e il suo collega Enrico Maria Tarantino si sono diretti sul luogo con l'obiettivo di verificare un possibile furto. Al loro arrivo, hanno scoperto quattro persone in azione all'interno della struttura, intenti a manomettere una cabina elettrica con l'intento di rubare rame. I malviventi si sono subito dati alla fuga, sparpagliandosi in direzioni diverse.

