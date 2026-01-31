Carabiniere in azione | tuffo nell’acqua gelida per bloccare un fuggitivo al centro della città
Un carabiniere di 29 anni si è tuffato in acqua gelida nel centro di Imola per bloccare un fuggitivo. È successo domenica 31 gennaio 2026. Faro ha dimostrato grande coraggio, entrando in azione subito dopo aver visto il sospettato scappare. Non ha esitato a immergersi, rischiando molto, per catturare il riconosciuto criminale. La scena si è svolta davanti a passanti e commercianti, che hanno assistito alla scena con sorpresa. Ora Faro si trova sotto i riflettori per il suo gesto deciso.
Un carabiniere di 29 anni, Salvatore Faro, ha compiuto un gesto di straordinaria determinazione nel cuore di Imola, in Emilia-Romagna, durante la giornata di domenica 31 gennaio 2026. In seguito a una segnalazione di un’interruzione di corrente in un’azienda agricola della frazione Fossatone, Faro e il suo collega Enrico Maria Tarantino si sono diretti sul luogo con l’obiettivo di verificare un possibile furto. Al loro arrivo, hanno scoperto quattro persone in azione all’interno della struttura, intenti a manomettere una cabina elettrica con l’intento di rubare rame. I malviventi si sono subito dati alla fuga, sparpagliandosi in direzioni diverse. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Salvatore Faro
Demi Moore compie 63 anni: il ranch pieno di cani che chiama casa, il tuffo nell’acqua gelida che la rimette al mondo e l’amicizia indistruttibile con Laura Day
Putin, rito nell’acqua gelida per Epifania
Vladimir Putin ha partecipato al tradizionale rito dell’Epifania ortodossa, immergendosi in acqua gelida.
Fregata "Carabiniere" F593 in azione. Nei Secoli Fedele #navimilitariitaliane #CarabiniereF593 #fremm #ilgrandeequipaggio - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.