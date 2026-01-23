Emma | Mi divora la voglia di raccontarvi tutto Aspettatemi e il post fa il pieno di ' mi piace'
Emma Marrone condivide un suo momento attraverso una serie di foto in bianco e nero, accompagnate da una didascalia che suscita emozioni e aspettative tra i fan. Il post, intimo e sincero, invita a scoprire di più su di lei, mantenendo un tono sobrio e naturale. Con questa comunicazione, Emma conferma il suo stile autentico, rispecchiando la sua personalità e il suo rapporto diretto con il pubblico.
Una serie di foto in bianco e nero e poi una didascalia che fa già sognare i fan. L'autrice del post social è Emma Marrone, o più semplicemente Emma. Classe 1984, ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi prima e del Festival di Sanremo dopo. Via Instagram (dov'è seguita da 6,6 milioni di.🔗 Leggi su Today.it
«Mi divora la voglia di raccontarvi tutto. Tutto ciò che sto scrivendo. Le canzoni nuove... Ci vediamo in tour. Vi aspetto. Aspettatemi.» -Emma x.com
Emma Marrone scrive un messaggio ai suoi fans #emmamarrone #fblifestyle #musica @fanpiùattivi - facebook.com facebook
