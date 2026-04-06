Pasquetta a Reggio Calabria tra turisti di prossimità e partenze annullate

A Reggio Calabria, Pasquetta si è svolta tra turisti di prossimità e partenze annullate, in un contesto segnato dal maltempo che ha caratterizzato i primi mesi del 2026. La giornata ha visto molte attività cancellate o ridotte, mentre alcuni visitatori locali hanno comunque scelto di trascorrere la giornata all'aperto. La situazione meteorologica ha influenzato le scelte di viaggio e di svago, portando a un afflusso di visitatori più contenuto rispetto agli anni precedenti.

Grazie al ritorno del clima primaverile, le festività pasquali stanno facendo registrare movimento anche in città, mentre la crisi internazionale riduce i visitatori stranieri e convince tanti reggini a non spostarsi Pasquetta è per tradizione minacciata dal maltempo, ma in questi primi mesi del 2026 città e provincia di Reggio Calabria hanno decisamente già dato. Stavolta le festività favorite da un meteo davvero primaverile, sole e temperature miti e piacevoli quest’anno per il settore ricettivo, i commercianti e gli esercenti saranno qualcosa di più della consueta prima prova di stagione turistica. I danni causati dai cicloni hanno... 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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Borgo medievale di Gerace. Reggio Calabria Carla Commisso. facebook