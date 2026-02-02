Il Diavolo Veste Prada 2 | Disney svela il trailer del sequel con il ritorno di Meryl Streep e Anne Hathaway

Da universalmovies.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

20th Century Studios  ha rilasciato il trailer di  Il Diavolo Veste Prada 2. L’atteso sequel ci riporta tra le eleganti strade di New York e nei lussuosi uffici della rivista  Runway, sancendo il ritorno delle iconiche Miranda Priestly ( Meryl Streep ), Andy Sachs ( Anne Hathaway ), Emily ( Emily Blunt ) e Nigel ( Stanley Tucci ). Il film, che riunisce il cast originale con il regista David Frankel e la sceneggiatrice Aline Brosh McKenna, debutterà nelle sale italiane il  29 aprile 2026. Il sequel non si limita a un semplice omaggio al passato, ma introduce una serie di volti nuovi che promettono di scuotere i già precari equilibri del mondo della moda. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

il diavolo veste prada 2 disney svela il trailer del sequel con il ritorno di meryl streep e anne hathaway

© Universalmovies.it - Il Diavolo Veste Prada 2 | Disney svela il trailer del sequel con il ritorno di Meryl Streep e Anne Hathaway

Approfondimenti su DiavoloVestePrada 2

Il Diavolo veste Prada 2, Anne Hathaway e una "smemorata" Meryl Streep nel trailer ufficiale

La scena si riempie di stelle con il ritorno della gang de Il Diavolo Veste Prada.

“Ce ne hai messo di tempo”, Meryl Streep “riprende” Anne Hathaway nel trailer di Il diavolo veste Prada 2

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su DiavoloVestePrada 2

Argomenti discussi: 'Il Diavolo veste Prada 2': un ritorno in grande stile 20 anni dopo; Diavolo veste Prada 2: le riprese a Milano e i casting aperti; Il Diavolo veste Prada 2, Anne Hathaway e una smemorata Meryl Streep nel trailer ufficiale; Il Diavolo veste Prada 2: trailer del ritorno di Miranda.

il diavolo veste pradaIl Diavolo veste Prada 2, il primo trailer del sequel riporta Andy Sachs da Miranda PriestlyA distanza di anni, Andy Sachs è tornata da Miranda nel primo trailer dell'attesissimo sequel de Il Diavolo veste Prada. comingsoon.it

Il Diavolo veste Prada 2 ha un nuovo trailer e un nuovo poster: eccoli. Confermata la data d’uscitaVent'anni dopo... Un secondo nuovissimo trailer di Il diavolo veste Prada 2 ci mostra una nuova Miranda e una vecchia Andy: e poi? Eccolo. style.corriere.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.