Il Diavolo Veste Prada 2 | Disney svela il trailer del sequel con il ritorno di Meryl Streep e Anne Hathaway

20th Century Studios ha rilasciato il trailer di Il Diavolo Veste Prada 2. L’atteso sequel ci riporta tra le eleganti strade di New York e nei lussuosi uffici della rivista Runway, sancendo il ritorno delle iconiche Miranda Priestly ( Meryl Streep ), Andy Sachs ( Anne Hathaway ), Emily ( Emily Blunt ) e Nigel ( Stanley Tucci ). Il film, che riunisce il cast originale con il regista David Frankel e la sceneggiatrice Aline Brosh McKenna, debutterà nelle sale italiane il 29 aprile 2026. Il sequel non si limita a un semplice omaggio al passato, ma introduce una serie di volti nuovi che promettono di scuotere i già precari equilibri del mondo della moda. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it

Approfondimenti su DiavoloVestePrada 2

La scena si riempie di stelle con il ritorno della gang de Il Diavolo Veste Prada.

