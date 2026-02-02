Il Diavolo Veste Prada 2 | Disney svela il trailer del sequel con il ritorno di Meryl Streep e Anne Hathaway
20th Century Studios ha rilasciato il trailer di Il Diavolo Veste Prada 2. L’atteso sequel ci riporta tra le eleganti strade di New York e nei lussuosi uffici della rivista Runway, sancendo il ritorno delle iconiche Miranda Priestly ( Meryl Streep ), Andy Sachs ( Anne Hathaway ), Emily ( Emily Blunt ) e Nigel ( Stanley Tucci ). Il film, che riunisce il cast originale con il regista David Frankel e la sceneggiatrice Aline Brosh McKenna, debutterà nelle sale italiane il 29 aprile 2026. Il sequel non si limita a un semplice omaggio al passato, ma introduce una serie di volti nuovi che promettono di scuotere i già precari equilibri del mondo della moda. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
Il Diavolo veste Prada 2, Anne Hathaway e una "smemorata" Meryl Streep nel trailer ufficiale
La scena si riempie di stelle con il ritorno della gang de Il Diavolo Veste Prada.
"Ce ne hai messo di tempo", Meryl Streep "riprende" Anne Hathaway nel trailer di Il diavolo veste Prada 2
