Liste dopo i sospetti su impegnative ristampate la smentita dell' Asl ecco la contro-smentita dei medici

L’Asl dell’Umbria ha smentito le voci secondo cui alcune liste di attesa sarebbero state rifatte con costi elevati, dopo che circolavano sospetti su operazioni di ristampa impegnative. I medici hanno confermato che non ci sono state modifiche o duplicazioni dei documenti. La polemica si accende mentre i pazienti continuano a lamentare tempi di attesa troppo lunghi e disorganizzazione nelle prenotazioni.

Il caso delle liste d'attesa nella sanità umbra si complica ulteriormente per quanto riguarda la gestione, oltre ai ritardi che continuano a essere segnalati in maniera pesante. Tutto nasce da un'interrogazione di Giambartolomei (Fd'I) in consiglio regionale dal titolo "Ricette ristampate per far sparire le liste d'attesa" con la seguente motivazione: "Se venisse confermata la prassi da parte del Distretto di Perugia di pretendere dai medici di base di riemettere le impegnative dei loro pazienti già inserite nei percorsi di tutela, saremmo davanti non a un errore amministrativo, ma a un escamotage organizzato per cancellare artificialmente le liste d'attesa dal sistema informatico e presentare una sanità che semplicemente non esiste".