Appalti truccati due imprenditori e dirigente del Comune di Foggia nei guai | sequestrati 700mila euro in contanti

Due imprenditori e un dirigente del Comune di Foggia sono coinvolti in un'inchiesta sugli appalti truccati. La Guardia di Finanza ha eseguito perquisizioni e ha sequestrato circa 700mila euro in contanti, su disposizione della Procura. Le operazioni hanno interessato diversi soggetti indagati per vari reati legati alle procedure di affidamento e gestione degli appalti pubblici.

Diversi soggetti indagati, a vario titolo, per plurime ipotesi di reato tra cui frode nelle pubbliche forniture, truffa, turbata libertà degli incanti, falso e subappalto non autorizzato Le operazioni di perquisizione, svolte anche mediante l'ausilio di unità cinofile 'cash dog' e che hanno consentito di sottoporre a sequestro 700.000 euro in contanti, hanno riguardato due imprenditori e un dirigente pubblico del Comune di Foggia. L'operazione conferma il ruolo della Guardia di Finanza quale polizia economico-finanziaria a tutela degli interessi finanziari dello Stato e della collettività. L'attività si inserisce nel diuturno impegno del Corpo per contrastare gli illeciti nel settore della spesa pubblica e l'illegalità nella Pubblica Amministrazione.