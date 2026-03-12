Presentata la candidata sindaca Eunice Palminteri a Ribera La Vardera | ' ' Il Campo Largo quando vuole riesce a compattarsi

Stasera a Ribera è stata presentata ufficialmente la candidata sindaca Eunice Palminteri, sostenuta dal movimento Controcorrente e, inaspettatamente, anche dal Movimento 5 Stelle. La presentazione si è svolta in un contesto pubblico, con Palminteri che ha illustrato la propria candidatura davanti a una platea di presenti. La notizia ha suscitato attenzione tra i residenti e gli osservatori locali.

A sorpresa anche il Movimento 5 stelle sostiene il nominativo lanciato da Controcorrente, presenti all'incontro i deputati Angelo Cambiano e Ida Carmina È stata presentata questa sera a Riberza la candidatura a sindaca di Eunice Palminteri, sostenuta dal movimento Controcorrente e, a sorpresa, anche dal Movimento 5 stelle. Ismaele La Vardera, leader di Controcorrente e deputato all'Ars candidato alla presidenza della Regione, ha sottolineato la portata politica dell'alleanza: "A Ribera – ha detto La Vardera ad AgrigentoNotizie - con una grande novità: non sono solo, a mio fianco la nostra candidata sindaca e l'onorevole Cambiano. Anche il Movimento 5 stelle sarà in questa battaglia insieme con Eunice Palminteri.