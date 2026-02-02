Serie C | poker Vicenza la B si avvicina Benevento rimontona e scatto promozione Juve Next Gen ok

Il Vicenza batte con un poker e si avvicina alla zona promozione, mentre il Benevento fa una rimonta spettacolare e risale in classifica, spingendosi verso la serie B. La giornata di Serie C si anima con risultati importanti anche in altri gironi: l’Albinoleffe vince nel Girone A, il Torres sorprende a Terni nel Girone B, e nel Girone C la Salernitana si ferma, lasciando spazio alle sconfitte delle squadre siciliane. La corsa verso la promozione entra nel vivo.

Tredici le partite di una domenica con due capolista in campo. Ecco quanto accaduto. Altri grandi passi verso la B: il Vicenza travolge con un poker la Pro Patria (nove sconfitte di fila) e allunga a più 17 sul secondo posto, in attesa del posticipo che vedrà il Brescia sul campo della Giana. La corazzata di Gallo, seguita da oltre 750 tifosi, sopperisce senza problemi all'assenza dei tre titolari in difesa: gioca Cappelletti – tornato in questo mercato, dal Trento – e fa anche gol, così come gli attaccanti Stuckler, Capello e Morra. Un dominio. Il Cittadella, intanto, è di nuovo in crisi: al Tombolato con l'AlbinoLeffe arriva la terza sconfitta nelle ultime quattro partite, decisivo ancora Giacomo Sali (a segno per la quarta partita di fila).

