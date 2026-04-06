Nel basket femminile le schiacciate sono poche e spesso considerate un elemento distintivo. Alcune giocatrici e appassionati vorrebbero vederne di più, mentre altri ritengono che al momento non siano fondamentali. La discussione si concentra sulla presenza e sull’utilizzo di questa mossa nel gioco, senza che ci siano decisioni ufficiali o cambiamenti immediati nelle regole. La questione resta aperta, con opinioni diverse tra chi predilige uno stile più atletico e chi preferisce altre strategie.

Negli ultimi anni il livello di spettacolarità in WNBA, la più importante lega femminile di basket, è molto cresciuto e il gioco si è fatto più estetico, brioso e divertente. C’è però chi, nel confrontare la WNBA con l’NBA (la lega professionistica maschile) fa notare che in WNBA mancano le schiacciate, che in NBA sono invece molto presenti, ormai da decenni. La schiacciata – in cui si salta e con una o due mani si spinge, o si appoggia, la palla nell’anello del canestro – è un gesto molto amato dal pubblico. In WNBA, e più in generale nel basket giocato dalle donne, ci sono cestiste che schiacciano, ma è ancora un gesto raro, e che proprio per questa sua rarità si fa notare e riesce a far discutere. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il basket giocato dalle donne ha bisogno delle schiacciate?

Donne schiacciate: incontro a Materia con Laura TuruaniUn incontro pubblico è fissato per il prossimo giovedì 26 marzo presso lo Spazio di Materia.

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