Il prossimo giovedì 26 marzo si terrà un incontro pubblico presso lo Spazio di Materia, con Laura Turuani come relatrice. La psicoterapeuta e autrice parlerà delle difficoltà che affrontano molte donne nel conciliare ruoli sociali e familiari, descrivendo le sfide quotidiane che incontrano. L’evento mira a offrire uno spazio di confronto su questa tematica.

Un incontro pubblico è fissato per il prossimo giovedì 26 marzo presso lo Spazio di Materia. L’evento vedrà protagonista Laura Turuani, psicoterapeuta e autrice, che affronterà il tema delle donne che si sentono schiacciate tra i molteplici ruoli sociali e familiari. La data è certa e l’appuntamento serve a rompere il silenzio su una condizione diffusa ma poco raccontata. Si tratta di un confronto aperto dedicato alle donne nate tra gli anni Sessanta e Settanta, oggi in una fase critica della vita. La psicologa presenterà il suo libro intitolato Le schiacciate, focalizzandosi sulle difficoltà di gestire figli adolescenti, genitori anziani e carriera attiva contemporaneamente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Donne schiacciate: incontro a Materia con Laura Turuani

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